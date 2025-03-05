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«Действительно очень серьёзная». Алексей Вербов — о конкуренции в мужской Суперлиге

«Действительно очень серьёзная». Алексей Вербов — о конкуренции в мужской Суперлиге
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов поделился мнением о конкуренции в мужской PARI Суперлиге в текущем сезоне.

— Что можно сказать о конкуренции в Суперлиге в текущем сезоне? Она усилилась в сравнении с предыдущими сезонами?
— Конкуренция среди пяти сильнейших клубов действительно очень серьёзная. Усилилось московское «Динамо», подписавшее диагонального Максима Сапожкова. В хороший для себя день он может в одиночку выигрывать матчи и является отличной альтернативой Соколову, если у последнего по каким-то причинам не идёт.

Да, стабильности Сапожкову пока не хватает, но это явное усиление московского клуба. Плюс Ярослав Подлесных был долгое время травмирован, в прошлом сезоне фактически не играл, но сейчас потихоньку возвращается на свой уровень, — приводит слова Вербова Legalbet.

После 29 туров «Зенит-Казань» идет на первом месте в турнирной таблице с 76 очками.

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