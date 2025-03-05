Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Алексей Вербов: есть огромное желание проверить, что мы сегодня из себя представляем

Алексей Вербов: есть огромное желание проверить, что мы сегодня из себя представляем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов поделился мнением о том, стало ли проще тренировать команду в отсутствие международных соревнований, и ждёт ли он допуск для российских спортсменов.

— Вы всю карьеру игрока были в режиме выступлений в еврокубках и многочисленных турнирах сборных. Как тренеру сейчас проще? В том смысле, что международных матчей нет и больше времени остаётся на работу с командой.
— На самом деле, если ты чётко знаешь график и календарь, ничего сверхъестественного в работе нет, составил план подготовки — и вперёд. Наверное, когда в течение клубного сезона надо было играть также Лигу чемпионов, а летом ещё и защищать цвета сборной, приходилось чуть сложнее в физическом плане.

При этом с ментальной точки зрения всем нам очень не хватает международных матчей. Да, есть российские финалы, добавили ещё соревнования в календарь, есть встречи с принципиальными соперниками. Но всё равно мне как тренеру иногда приходится немножко искусственно искать эмоции и мотивацию как для подопечных, так и для себя, доставать всё это откуда-то глубоко изнутри.

Поэтому я убеждён, что все с нетерпением ждут возвращения на международную арену и у всех есть огромное желание проверить, что мы сегодня из себя представляем, — приводит слова Вербова Legalbet.

В марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований.

Материалы по теме
«Действительно очень серьёзная». Алексей Вербов — о конкуренции в мужской Суперлиге
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android