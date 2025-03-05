Алексей Вербов: есть огромное желание проверить, что мы сегодня из себя представляем

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов поделился мнением о том, стало ли проще тренировать команду в отсутствие международных соревнований, и ждёт ли он допуск для российских спортсменов.

— Вы всю карьеру игрока были в режиме выступлений в еврокубках и многочисленных турнирах сборных. Как тренеру сейчас проще? В том смысле, что международных матчей нет и больше времени остаётся на работу с командой.

— На самом деле, если ты чётко знаешь график и календарь, ничего сверхъестественного в работе нет, составил план подготовки — и вперёд. Наверное, когда в течение клубного сезона надо было играть также Лигу чемпионов, а летом ещё и защищать цвета сборной, приходилось чуть сложнее в физическом плане.

При этом с ментальной точки зрения всем нам очень не хватает международных матчей. Да, есть российские финалы, добавили ещё соревнования в календарь, есть встречи с принципиальными соперниками. Но всё равно мне как тренеру иногда приходится немножко искусственно искать эмоции и мотивацию как для подопечных, так и для себя, доставать всё это откуда-то глубоко изнутри.

Поэтому я убеждён, что все с нетерпением ждут возвращения на международную арену и у всех есть огромное желание проверить, что мы сегодня из себя представляем, — приводит слова Вербова Legalbet.

В марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований.