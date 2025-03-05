Московское «Динамо» обыграло «Оренбуржье» в гостевом матче мужской Суперлиги
Поделиться
Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 30-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из «Оренбуржья» (Оренбург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 25:27, 25:20).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
05 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
Динамо М: Подлесных, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
«Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 64 очка. Волейболисты из Оренбурга расположились на 12-й строчке с результатом 20 очков.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 марта 2025
-
20:27
-
20:01
-
19:24
-
18:16
-
17:59
-
16:59
-
15:04
-
10:00
- 4 марта 2025
-
23:27
-
23:09
-
22:49
-
13:19
-
10:22
-
00:38
-
00:20
- 3 марта 2025
-
23:37
-
21:44
-
20:50
-
20:30
-
19:40
-
17:55
-
16:24
-
16:20
-
16:11
-
15:56
-
09:27
- 2 марта 2025
-
22:24
-
22:06
-
21:56
-
21:51
-
19:33
-
18:53
-
18:43
-
17:35
-
16:59