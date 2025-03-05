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Московское «Динамо» обыграло «Оренбуржье» в гостевом матче мужской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Оренбуржье» в гостевом матче мужской Суперлиги
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Волейболисты московского «Динамо» одержали победу в 30-м туре предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025. Подопечные Константина Брянского обыграли соперников из «Оренбуржья» (Оренбург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 25:27, 25:20).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
05 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
Динамо М: Подлесных, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 64 очка. Волейболисты из Оренбурга расположились на 12-й строчке с результатом 20 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Суперлига (м). Календарь
Суперлига (м). Турнирная таблица
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