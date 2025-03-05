Россиянка Демидова помогла немецкому «Дрезднеру» стать обладателем Кубка Германии

Немецкий женский волейбольный клуб «Дрезднер», за который выступает 19-летняя российская доигровщица Виктория Демидова, одержал победу в финальном матче Кубка Германии. Встреча с «Мюнстером» завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:12, 25:20).

Это первая победа клуба в Кубке Германии с 2020 года и седьмая — за всю историю существования турнира. Демидова принесла «Дрезднеру» семь очков. Самым результативным игроком матча стала одноклубница россиянки Марта Левинска, она набрала 19 очков.

Напомним, Демидова вошла в состав немецкого «Дрезднера» перед началом текущего сезона. В сезоне-2023/2024 россиянка выступала за турецкий «Бешикташ». С 2021 по 2023 год спортсменка играла за «Заречье-Одинцово».