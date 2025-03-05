Итальянский клуб россиянки Ляшко уступил в первом матче финала Кубка Вызова

Итальянский волейбольный клуб «Кьери», за который выступает россиянка Анастасия Ляшко, уступил в первом матче финальной серии Кубка Вызова. Встреча с «Ромой» завершилась со счётом 2:3 (20:25, 25:17, 22:25, 25:18, 12:15).

Российская блокирующая принесла команде девять очков. Самым результативным игроком матча стала доигровщица «Кьери» Эйвери Скиннер. Второй матч в рамках финальной серии Кубка Вызова назначен на 11 марта.

Напомним, обладателем Кубка Вызова в сезоне-2023/2024 стала итальянская «Новара», за которую выступали россиянки Вита Акимова и Марина Маркова. В текущем сезоне команда в составе с Татьяной Толок и Витой Акимовой сыграет в полуфинале Кубка ЕКВ.