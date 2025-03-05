Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо Кр» в 26-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 5 марта, калининградский волейбольный клуб «Локомотив К» обыграл «Динамо Кр» из Краснодара в 26-м туре женской PARI Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:23).

В турнирной таблице «Локомотив К» занимает второе место с 64 очками. «Динамо Кр» расположилось на восьмой строчке (43 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».