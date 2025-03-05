Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо Кр» в 26-м туре женской Суперлиги
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Сегодня, 5 марта, калининградский волейбольный клуб «Локомотив К» обыграл «Динамо Кр» из Краснодара в 26-м туре женской PARI Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:23).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
05 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Локомотив К
Калининградская область
В турнирной таблице «Локомотив К» занимает второе место с 64 очками. «Динамо Кр» расположилось на восьмой строчке (43 очка).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».
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