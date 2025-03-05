Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо Кр» в 26-м туре женской Суперлиги

Калининградский «Локомотив» обыграл «Динамо Кр» в 26-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 5 марта, калининградский волейбольный клуб «Локомотив К» обыграл «Динамо Кр» из Краснодара в 26-м туре женской PARI Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:23).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
05 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Локомотив К
Калининградская область

В турнирной таблице «Локомотив К» занимает второе место с 64 очками. «Динамо Кр» расположилось на восьмой строчке (43 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android