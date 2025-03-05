Мужская Суперлига: результаты игрового дня 5 марта

Сегодня, 5 марта, состоялся один матч 30-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 30-й тур:

«Оренбуржье» (Оренбург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (21:25, 21:25, 27:25, 20:25).

«Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 64 очка. Волейболисты из Оренбурга расположились на 12-й строчке с результатом 20 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.