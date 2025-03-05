Женская Суперлига: результаты игрового дня 5 марта

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Сегодня, 5 марта, состоялось три матча 26-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 26-й тур:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Спарта» (Нижний Новгород) – 3:0 (25:17, 25:20, 25:19);

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Протон» (Саратов) – 3:1 (25:13, 22:25, 25:17, 25:16);

«Динамо Кр» (Краснодар) – «Локомотив К» (Калининградская область) – 0:3 (26:28, 22:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».