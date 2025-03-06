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Брянский поздравил игроков московского «Динамо» с завершением регулярного чемпионата

Брянский поздравил игроков московского «Динамо» с завершением регулярного чемпионата
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своей команды в выездном матче 30-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 над «Оренбуржьем» (Оренбург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 25:27, 25:20).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
05 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
Динамо М: Подлесных, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Хотел бы поздравить команду с завершением регулярного чемпионата, если же по игре, то мы ослабили хватку в третьем сете. И здесь, конечно, оренбуржцы завелись, пощекотали нам нервы. Но в то же время хотел бы отметить ребят, которые вышли у нас на замену. Они не дрогнули, сравняли счёт, была возможность даже оторваться, однако не сложилось. В четвёртом же сете достаточно надёжно сработали», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

«Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 64 очка. Московская команда гарантировала себе место в четвертьфинале чемпионата России.

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