Павел Панков прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбуржьем» в 30-м туре ЧР

Капитан московского «Динамо» Павел Панков прокомментировал победу своей команды в выездном матче 30-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 над «Оренбуржьем» (Оренбург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 25:27, 25:20).

«Для нас матч получился неровный, в первую очередь на приёме. Очень среднюю подачу принимали очень плохо. Из этого и получился результат третьей партии, которую мы могли достать в концовке, но немного не повезло. Плохо, что довели до такого», — приводит слова Панкова пресс-служба «Динамо».

«Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 64 очка. Московская команда гарантировала себе место в четвертьфинале чемпионата России.