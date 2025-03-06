Павел Панков прокомментировал победу «Динамо» над «Оренбуржьем» в 30-м туре ЧР
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Капитан московского «Динамо» Павел Панков прокомментировал победу своей команды в выездном матче 30-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 над «Оренбуржьем» (Оренбург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 25:27, 25:20).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
05 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Оренбуржье: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Бестужев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
Динамо М: Подлесных, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
«Для нас матч получился неровный, в первую очередь на приёме. Очень среднюю подачу принимали очень плохо. Из этого и получился результат третьей партии, которую мы могли достать в концовке, но немного не повезло. Плохо, что довели до такого», — приводит слова Панкова пресс-служба «Динамо».
«Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице мужской Суперлиги, набрав 64 очка. Московская команда гарантировала себе место в четвертьфинале чемпионата России.
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