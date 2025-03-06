Мужская Суперлига: расписание игрового дня 6 марта

Сегодня, 6 марта, состоится матч 30-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 30-й тур (время московское):

17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — АСК (Нижний Новгород)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.