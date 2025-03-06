Женская Суперлига: расписание игрового дня 6 марта

Сегодня, 6 марта, состоятся матчи 26-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 26-й тур (время московское):

18:00 «Минчанка» (Минск) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

19:00 «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Омичка» (Омская область).

19:00 «Тулица» (Тульская область) — «Енисей» (Красноярск).

19:00 «Динамо М» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс».