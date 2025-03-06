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«Фенербахче» Федоровцевой обыграл «Вакифбанк» Марковой в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Фенербахче» Федоровцевой обыграл «Вакифбанк» Марковой в матче 1/4 финала Лиги чемпионов
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В первом матче четвертьфинала женской Лиги чемпионов «Фенербахче», за который выступает Арина Федоровцева, в гостях со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 29:27) обыграл другой турецкий клуб – «Вакифбанк». За эту команду играет Марина Маркова.

MVP матча признали Федоровцеву. На её счету 18 очков (7 из которых — брейковые). Она забила 14 из 27 мячей (52% реализации, 5 проигранных атак), сделала три эйса и поставила один блок. Кроме того, Арина сделала четыре ошибки в приёме.

Доигровщица «Вакифбанка» Маркова стала самым результативным игроком встречи, набрав 22 очка (7 из которых — брейковые). Она реализовала 19 из 36 атак (53% реализации, 5 проигранных мячей) и сделала три эйса. В пассиве россиянки две ошибки в приёме.

В другом матче итальянский «Скандиччи» в гостях обыграл польский «Будовляны Лодзь» 3:0 (25:22, 25:22, 25:21). Российская доигровщица итальянской команды Анна Котикова на площадку не выходила.

Ответные матчи в этих парах пройдут 12 марта.

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