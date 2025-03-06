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Определились все четвертьфинальные пары женской Суперлиги

Определились все четвертьфинальные пары женской Суперлиги
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В женской волейбольной Суперлиге стали известны все четвертьфинальные пары. Они выглядят следующим образом:

«Динамо-Ак Барс» (1, Казань) — «Динамо» (8, Краснодар);

«Локомотив» (2, Калининград) — «Уралочка-НТМК» (7, Свердловская обл.);

«Ленинградка» (3, Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (6, Челябинск);

«Динамо» (4, Москва) — «Заречье-Одинцово» (5, Московская обл.).

В первом раунде плей-офф команды сыграют серии до двух побед. Первые матчи пройдут 10 марта на площадках команд с более высоким посевом. Вторые матчи 14 марта примут команды с более низким посевом. В случае необходимости третьи матчи будут сыграны 18 марта на площадках команд с более высоким рейтингом.

Нижегородская «Спарта» заняла последнее место и покинет Суперлигу.

Турнирная таблица женской Суперлиги:
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