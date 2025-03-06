Ксения Парубец вернулась на площадку после травмы

Калининградский «Локомотив» в заключительном матче регулярного чемпионата женской Суперлиги в гостях со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:23) обыграл краснодарское «Динамо». В этом матче состоялось возвращение на площадку после тяжёлой травмы капитана калининградской команды — доигровщицы Ксении Парубец. Она повредила крестообразную связку колена в матче Кубка Легенд в начале сезона.
Парубец отыграла полный матч и набрала 12 очков (семь из которых — брейковые) при 33% реализации атак (8/24, четыре проигранных мяча). Также в её активе четыре блока.
В этом же матче за «Локомотив» дебютировала доминиканская диагональная Алондра Тапиа. Она вышла в стартовом составе, но забила лишь 1 мяч из 10, проиграв при этом четыре. После этого её заменили на Марину Аслямову.
- 6 марта 2025
-
10:54
-
10:22
-
10:01
-
09:46
-
09:43
-
00:40
-
00:08
- 5 марта 2025
-
22:31
-
20:58
-
20:50
-
20:27
-
20:01
-
19:24
-
18:16
-
17:59
-
16:59
-
15:04
-
10:00
- 4 марта 2025
-
23:27
-
23:09
-
22:49
-
13:19
-
10:22
-
00:38
-
00:20
- 3 марта 2025
-
23:37
-
21:44
-
20:50
-
20:30
-
19:40
-
17:55
-
16:24
-
16:20
-
16:11
-
15:56