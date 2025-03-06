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Ксения Парубец вернулась на площадку после травмы

Ксения Парубец вернулась на площадку после травмы
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Калининградский «Локомотив» в заключительном матче регулярного чемпионата женской Суперлиги в гостях со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:23) обыграл краснодарское «Динамо». В этом матче состоялось возвращение на площадку после тяжёлой травмы капитана калининградской команды — доигровщицы Ксении Парубец. Она повредила крестообразную связку колена в матче Кубка Легенд в начале сезона.

Парубец отыграла полный матч и набрала 12 очков (семь из которых — брейковые) при 33% реализации атак (8/24, четыре проигранных мяча). Также в её активе четыре блока.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
05 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Локомотив К
Калининградская область

В этом же матче за «Локомотив» дебютировала доминиканская диагональная Алондра Тапиа. Она вышла в стартовом составе, но забила лишь 1 мяч из 10, проиграв при этом четыре. После этого её заменили на Марину Аслямову.

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