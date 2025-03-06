Доигровщик Павел Тетюхин признан игроком месяца в мужской Cуперлиге-2024/2025
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Доигровщик команды «Белогорье» (Белгород) Павел Тетюхин признан лучшим волейболистом февраля в мужской PARI Cуперлиге-2024/2025. Он набрал наибольшее число голосов среди болельщиков.
Результаты голосования по определению игрока месяца в мужской Суперлиге:
- Павел Тетюхин, «Белогорье» (Белгород) — 35% голосов.
- Давид Фиэль, Кузбасс (Кемерово) — 22%.
- Павел Панков, «Динамо М» (Москва) — 21%.
- Павел Железняков, АСК (Нижний Новгород) — 14%.
- Никита Еремин, «Нова» (Новокуйбышевск) — 8%.
В феврале «Белогорье» сыграло пять матчей, в которых одержало 4 победы. Сейчас клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 61 очком.
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