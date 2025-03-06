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Доигровщик Павел Тетюхин признан игроком месяца в мужской Cуперлиге-2024/2025

Доигровщик Павел Тетюхин признан игроком месяца в мужской Cуперлиге-2024/2025
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Доигровщик команды «Белогорье» (Белгород) Павел Тетюхин признан лучшим волейболистом февраля в мужской PARI Cуперлиге-2024/2025. Он набрал наибольшее число голосов среди болельщиков.

Результаты голосования по определению игрока месяца в мужской Суперлиге:

  • Павел Тетюхин, «Белогорье» (Белгород) — 35% голосов.
  • Давид Фиэль, Кузбасс (Кемерово) — 22%.
  • Павел Панков, «Динамо М» (Москва) — 21%.
  • Павел Железняков, АСК (Нижний Новгород) — 14%.
  • Никита Еремин, «Нова» (Новокуйбышевск) — 8%.

В феврале «Белогорье» сыграло пять матчей, в которых одержало 4 победы. Сейчас клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 61 очком.

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