Главный тренер «Ленинградки» Кашин: наши профессионалы очень непрофессионально играют

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу команды в матче с саратовским «Протоном» и подвёл итоги регулярного чемпионата.

Напомним, встреча в рамках 26-го тура женской Суперлиги завершилась со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:17, 25:16).

«Во-первых, не первый раз, когда слишком просто складывается игра, наши профессионалы очень непрофессионально играют следующую партию. Второе — ещё раз хочу повторить, что, конечно, нам очень не хватает Юлии Цибулько. Дело не в том, что она должна играть постоянно. Даже небольшой её выход на площадку цементирует команду, успокаивает. Сейчас, конечно, молодёжь немного «горит». Вы сами видите, что-то да они принимают. Но когда они принимают мяч, который летит очень далеко, в аут, это только от большого желания сыграть как можно лучше и от волнения.

Лера Романова постепенно становится советским человеком. Гладишь её и говоришь хорошие слова — ничего не действует. Чуть-чуть гаркнешь, и она выдала сумасшедшую третью партию. Всё забила, всё приняла и подала.

Итоги регулярного чемпионата? Пока мы идём, как и хотелось. Идём по графику прошлого сезона. Два серебра в кубках, третье место в регулярном чемпионате. Дальше — плей-офф и игра с «Динамо-Метар». Как и в прошлом сезоне», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.