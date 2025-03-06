Ксения Парубец прокомментировала возвращение на площадку после травмы

Капитан калининградского «Локомотива» Ксения Парубец вышла на площадку в заключительном матче регулярного чемпионата женской Суперлиги впервые после тяжёлой травмы. Спортсменка оценила игру команды и своё состояние перед плей-офф.

«Мы приехали не в оптимальном составе, но за победой. Очень хороший матч в Краснодаре для Марины Аслямовой. Она вышла ближе к концовке первой партии и выиграла за это время очень много мячей.

Про себя могу сказать, что, занимаясь реабилитацией после травмы, рассчитывала, что успею к плей-офф. В атаке пока есть сложности, но постепенно я смогу вернуть себе уверенность. С мячами начала работать две недели назад, пропустив полгода. Поэтому для начала всё неплохо. Если доверят играть, то в плей-офф смогу помочь команде на приёме», — приводит слова Парубец пресс-служба ВФВ на официальном сайте.