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Ксения Парубец прокомментировала возвращение на площадку после травмы

Ксения Парубец прокомментировала возвращение на площадку после травмы
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Капитан калининградского «Локомотива» Ксения Парубец вышла на площадку в заключительном матче регулярного чемпионата женской Суперлиги впервые после тяжёлой травмы. Спортсменка оценила игру команды и своё состояние перед плей-офф.

«Мы приехали не в оптимальном составе, но за победой. Очень хороший матч в Краснодаре для Марины Аслямовой. Она вышла ближе к концовке первой партии и выиграла за это время очень много мячей.

Про себя могу сказать, что, занимаясь реабилитацией после травмы, рассчитывала, что успею к плей-офф. В атаке пока есть сложности, но постепенно я смогу вернуть себе уверенность. С мячами начала работать две недели назад, пропустив полгода. Поэтому для начала всё неплохо. Если доверят играть, то в плей-офф смогу помочь команде на приёме», — приводит слова Парубец пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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