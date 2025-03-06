Главный тренер «Спарты» — о будущем клуба: женской команды в Суперлиге не будет

Главный тренер нижегородской «Спарты» Станислав Саликов прокомментировал результат встречи с «Заречьем-Одинцово» в рамках 26-го тура женской Суперлиги и рассказал о будущем команды. Матч завершился со счётом 0:3 (17:25, 20:25, 19:25) в пользу подмосковного клуба.

«Команда хотела выиграть. Наша неудачная серия затянулась, и выйти нам из неё так и не удалось. Было понятно, что «Заречье» сегодня выложится по максимуму, чтобы остаться на пятом месте в турнирной таблице. Что касается «Спарты», то, что случилось с командой в итоге сейчас, я предвидел ещё в начале сезона. Я знал, на что шёл. К сожалею, мои опасения сбылись. Для нас сегодня был последний матч. Для нас закончился чемпионат. Насколько я знаю, женской команды в PARI Суперлиге не будет», — приводит слова Саликова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, после 26-го тура «Спарта» занимает последнее, 14-е место, в турнирной таблице. В рамках регулярного чемпионата команда проиграла 25 встреч и одержала только одну победу в начале сезона.