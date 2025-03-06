Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Омичку» в 26-м туре Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал уверенную домашнюю победу над «Омичкой» (Омская область) в рамках 26-го тура чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:16) в пользу волейболисток «Динамо-Ак Барс».

Волейбол. Женская Суперлига, предварительный этап, 26-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Омичка» (Омская область) — 3:0 (25:22, 25:18, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».