Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Омичку» в 26-м туре Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал уверенную домашнюю победу над «Омичкой» (Омская область) в рамках 26-го тура чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:16) в пользу волейболисток «Динамо-Ак Барс».
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Омичка: Антонова, Воситова, Лопато, Афонина, Чередникова, Соболева, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк
Волейбол. Женская Суперлига, предварительный этап, 26-й тур:
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Омичка» (Омская область) — 3:0 (25:22, 25:18, 25:16).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».
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