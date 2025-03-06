«Уралочка-НТМК» на выезде уверенно обыграла московское «Динамо» в 26-м туре Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» уверенно обыграл на выезде представительниц московского «Динамо» М в рамках 26-го тура чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:20, 25:18) в пользу волейболисток из Свердловской области.

Волейбол. Женская Суперлига, предварительный этап, 26-й тур:

«Динамо» М (Москва) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (25:27, 20:25, 18:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».