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«Уралочка-НТМК» на выезде уверенно обыграла московское «Динамо» в 26-м туре Суперлиги

«Уралочка-НТМК» на выезде уверенно обыграла московское «Динамо» в 26-м туре Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» уверенно обыграл на выезде представительниц московского «Динамо» М в рамках 26-го тура чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (27:25, 25:20, 25:18) в пользу волейболисток из Свердловской области.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 26-й тур
06 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо М: Володина, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Карполь, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

Волейбол. Женская Суперлига, предварительный этап, 26-й тур:

«Динамо» М (Москва) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (25:27, 20:25, 18:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».

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