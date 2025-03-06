Волейболисты АСК победили «Факел» в 30-м туре мужской Суперлиги и вышли в плей-офф
Поделиться
В матче 30-го тура мужской волейбольной Суперлиги нижегородский АСК на выезде победил «Факел-Ямал» со счётом 3:1 (25:17, 25:22, 16:25, 25:22). Эта победа позволила нижегородскому клубу опередить «Оренбуржье» и гарантировать себе 12-е место по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, АСК вышел в плей-офф. Соперник нижегородцев по квалификационному раунду определится после завершения всех матчей.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
06 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
1 : 3
АСК
Нижний Новгород
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Мозжухин, Данани, Казбанов, Андреев, Крот, Быстров, Сидоренко, Капранов, Морозов, Пипуныров
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Никитин, Ищенко, Никоненко
«Факел-Ямал» завершил регулярный турнир на 10-м месте. В первом раунде плей-офф команда Романа Емполова встретится с уфимским «Динамо-Урал». Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, ответные — 15 марта.
Комментарии
- 6 марта 2025
-
21:10
-
20:49
-
20:26
-
15:53
-
15:42
-
15:30
-
15:18
-
14:29
-
10:54
-
10:22
-
10:01
-
09:46
-
09:43
-
00:40
-
00:08
- 5 марта 2025
-
22:31
-
20:58
-
20:50
-
20:27
-
20:01
-
19:24
-
18:16
-
17:59
-
16:59
-
15:04
-
10:00
- 4 марта 2025
-
23:27
-
23:09
-
22:49
-
13:19
-
10:22
-
00:38
-
00:20
- 3 марта 2025
-
23:37
-
21:44