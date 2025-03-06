Волейболисты АСК победили «Факел» в 30-м туре мужской Суперлиги и вышли в плей-офф

В матче 30-го тура мужской волейбольной Суперлиги нижегородский АСК на выезде победил «Факел-Ямал» со счётом 3:1 (25:17, 25:22, 16:25, 25:22). Эта победа позволила нижегородскому клубу опередить «Оренбуржье» и гарантировать себе 12-е место по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, АСК вышел в плей-офф. Соперник нижегородцев по квалификационному раунду определится после завершения всех матчей.

«Факел-Ямал» завершил регулярный турнир на 10-м месте. В первом раунде плей-офф команда Романа Емполова встретится с уфимским «Динамо-Урал». Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, ответные — 15 марта.