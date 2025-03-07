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Женская Суперлига: результаты матчей 26-го тура чемпионата, турнирная таблица

Женская Суперлига: результаты матчей 26-го тура чемпионата, турнирная таблица
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6 марта завершился 26-й тур предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд женской PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Женщины. Чемпионат России. Предварительный этап. 26-й тур. Итоги:

  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:19);
  • «Динамо» Кр (Краснодар) — «Локомотив» К (Ленинградская область) — 0:3 (26:28, 22:25, 23:25);
  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:13, 22:25, 25:17, 25:16);
  • «Минчанка» (Минск) — «Динамо-Метар» — 3:2 (21:25, 27:29, 25:20, 25:21, 15:8);
  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Омичка» (Омская область) — 3:0 (25:22, 25:18, 25:16);
  • «Тулица» (Тульская область) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (14:25, 21:25, 23:25);
  • «Динамо-М» (Москва) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (25:27, 20:25, 18:25).
Турнирная таблица женской Суперлиги по волейболу
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