Мужская Суперлига: расписание игрового дня 7 марта
Сегодня, 7 марта, состоятся матчи 30-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, мужчины, 30-й тур (время московское):
- 15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «НОВА» (Новокуйбышевск);
- 15:00. «Енисей» (Красноярск) — «МГТУ» (Москва);
- 17:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» (Казань);
- 17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург);
- 19:00. «Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово).
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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