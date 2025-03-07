Мужская Суперлига: расписание игрового дня 7 марта

Сегодня, 7 марта, состоятся матчи 30-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 30-й тур (время московское):

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «НОВА» (Новокуйбышевск);

15:00. «Енисей» (Красноярск) — «МГТУ» (Москва);

17:00. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» (Казань);

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург);

19:00. «Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.