Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» обыграл «НОВА» в 30-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл «НОВА» в 30-м туре Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 7 марта, новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «НОВА» из Новокуйбышевска в 30-м туре мужской PARI Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:18).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
07 марта 2025, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Заступов, Еремин, Аксютин, Терентьев

В турнирной таблице «Локомотив» занимает четвертое место с 63 очками в активе после 28 игр. «НОВА» располагается на 14-м месте с 17 очками. Таблицу возглавляет казанский клуб «Зенит-Казань» с 76 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android