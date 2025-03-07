Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо-Урал» в матче 30-го тура Суперлиги
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Сегодня, 7 марта, волейболисты казанского «Зенита» в гостевом матче обыграли «Динамо-Урал» из Уфы. Встреча 30-го тура мужской Суперлиги завершилась в трёх партиях со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:23).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
07 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Заволжский, Моторыгин, Тебенихин
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
По итогам регулярного чемпионата России казанский «Зенит» занял первое место в турнирной таблице с 79 очками. «Динамо-Урал» расположилось на седьмой строчке, заработав 47 очков.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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