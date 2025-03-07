Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо-Урал» в матче 30-го тура Суперлиги

Сегодня, 7 марта, волейболисты казанского «Зенита» в гостевом матче обыграли «Динамо-Урал» из Уфы. Встреча 30-го тура мужской Суперлиги завершилась в трёх партиях со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:23).

По итогам регулярного чемпионата России казанский «Зенит» занял первое место в турнирной таблице с 79 очками. «Динамо-Урал» расположилось на седьмой строчке, заработав 47 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.