Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо-Урал» в матче 30-го тура Суперлиги

Казанский «Зенит» уверенно обыграл «Динамо-Урал» в матче 30-го тура Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 7 марта, волейболисты казанского «Зенита» в гостевом матче обыграли «Динамо-Урал» из Уфы. Встреча 30-го тура мужской Суперлиги завершилась в трёх партиях со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:23).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
07 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо-Урал: Ушков, Костадинов, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Заволжский, Моторыгин, Тебенихин
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

По итогам регулярного чемпионата России казанский «Зенит» занял первое место в турнирной таблице с 79 очками. «Динамо-Урал» расположилось на седьмой строчке, заработав 47 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Суперлига (м). Турнирная таблица
Материалы по теме
Российские клубы вернутся на международную арену! Пока — на коммерческий турнир
Российские клубы вернутся на международную арену! Пока — на коммерческий турнир
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android