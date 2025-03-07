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«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Газпром-Югра» в рамках мужской Суперлиги

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Газпром-Югра» в рамках мужской Суперлиги
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Закончился матч 30-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Газпром-Югра» (Сургут). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу команды из северной столицы.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
07 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Шевляков, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько, Кириллов, Костадинов
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

По итогам регулярного чемпионата России «Зенит» занял пятое место в турнирной таблице с 61 очком. «Газпром-Югра» расположился на 11-й строчке, заработав 23 очка.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Суперлига (м). Турнирная таблица
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