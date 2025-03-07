«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Газпром-Югра» в рамках мужской Суперлиги

Закончился матч 30-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Газпром-Югра» (Сургут). Игра завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) в пользу команды из северной столицы.

По итогам регулярного чемпионата России «Зенит» занял пятое место в турнирной таблице с 61 очком. «Газпром-Югра» расположился на 11-й строчке, заработав 23 очка.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.