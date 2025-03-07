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«Это наша сила». Связующий АСК Филиппов — о настрое на матчи в плей-офф чемпионата России

«Это наша сила». Связующий АСК Филиппов — о настрое на матчи в плей-офф чемпионата России
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Связующий нижегородского АСК Дмитрий Филиппов прокомментировал победу над новоуренгойским «Факелом» со счётом 3:1 (25:17, 25:22, 16:25, 25:22) в рамках 30-го тура мужской Суперлиги и рассказал о настрое на предстоящие матчи в плей-офф чемпионата России.

«Мы воспринимали этот матч как обычную игру. Я думаю, чем меньше волнения вбиваешь себе в голову, тем ты лучше играешь. Да, мы показали хорошую борьбу в первой партии, но случился маленький спад. Хорошо, что мы в четвёртой партии вышли с положительным настроем и дожали «Факел». Считаю, провели очень качественную игру и заслуженно вышли дальше в плей-офф.

Что касается следующих матчей, у нас хорошая общая игра, это наша сила. Точно будем бороться и играть за каждый мяч и, надеюсь, покажем качественный волейбол! Поздравляю всех тех, кто в нас верил до конца, и тех, кто нас похоронил в первом круге», — рассказал Филиппов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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