«Белогорье» уверенно обыграло «Кузбасс» в 30-м туре мужской Суперлиги
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Сегодня, 7 марта, «Белогорье» (Белгород) обыграло волейбольный клуб «Кузбасс» (Красноярск) в заключительном матче регулярного чемпионата мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 27:25).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
07 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Кузбасс: Ткачев, Брагин, Воронов, Кречетов, Новицкий, Супрунов, Морозов, Каштанов, Юльмухаметов, Напольских, Аспарухов
По итогам регулярного чемпионата России «Белогорье» заняло третье место в турнирной таблице с 64 очками. «Кузбасс» расположился на девятой строчке, заработав 38 очков.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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