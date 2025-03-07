«Белогорье» уверенно обыграло «Кузбасс» в 30-м туре мужской Суперлиги

Сегодня, 7 марта, «Белогорье» (Белгород) обыграло волейбольный клуб «Кузбасс» (Красноярск) в заключительном матче регулярного чемпионата мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 27:25).

По итогам регулярного чемпионата России «Белогорье» заняло третье место в турнирной таблице с 64 очками. «Кузбасс» расположился на девятой строчке, заработав 38 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.