Мужская Суперлига: результаты игрового дня 7 марта

Сегодня, 7 марта, состоялись матчи 30-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 30-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:18, 25:15, 25:18);

«Енисей» (Красноярск) — «МГТУ» (Москва) — 3:0 (25:16, 25:15, 25:13);

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (20:25, 15:25, 23:25);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — 0:3 (19:25, 21:25, 20:25);

«Белогорье» (Белгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:17, 25:20, 27:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.