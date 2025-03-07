Определились все пары первого раунда плей-офф мужской Суперлиги

Сегодня, 7 марта, состоялись матчи заключительного 30-го тура регулярного чемпионата мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами 1/8 финала плей-офф.

Чемпионат России по волейболу. Плей-офф. Первый раунд

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск);

АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область);

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира. Лучшими в регулярном чемпионате стали «Зенит-Казань», «Динамо» (Москва), «Белогорье» и «Локомотив» (Новосибирск).