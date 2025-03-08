Александр Волков высказался о победе «Белогорья» над «Кузбассом» в Суперлиге

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков оценил победу подопечных над «Кузбассом» (Кемерово) в матче 29-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 27:25).

«В какой-то степени нам помогла игра «Оренбуржья» с «Динамо», потому что мы могли теперь проиграть одну партию и сохранить за собой второе место. Но делать этого не хотелось, должны были забирать 3:0, тем более, что команда Кемерово приехала вторым составом и с другими задачами. И для нас это намного сложнее: некоторых игроков, которые не играли, было сложно разбирать, потому что мало информации о них.

Вторая составляющая — они играют абсолютно свободно, а нам надо, потому что хочется сохранить позицию в регулярном чемпионате. Особенно третья партия, когда они расслабились и у них начало все получаться, крайние игроки забили практически все, с отрывом 2−3 очка они вели почти до конца сета. Но из этого мы берем полезное, что из тяжелой ситуации надо выйти, собрались и выиграли", — приводит слова Волкова пресс-служба «Белогорья».

По итогам регулярного чемпионата России «Белогорье» заняло второе место в турнирной таблице с 64 очками. «Кузбасс» расположился на девятой строчке, заработав 38 очков.