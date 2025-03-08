Павел Тетюхин прокомментировал победу над «Кузбассом» в 30-м туре ЧР по волейболу

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал победу над «Кузбассом» (Кемерово) в матче 30-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 27:25).

«Не кажется, что у нас много ошибок было, весь матч ровненько играли. Не знаю, что сказывается — мы дома играем как будто нервно. Но и «Кузбасс» добавил, начали в краях забивать, морально себя поддерживать, сразу интерес к матчу появился у болельщиков, игроки завелись, концовка интересная. Тяжело выступать три партии на одном уровне, даже если соперник играет не основным составом. Они всё равно замотивированы, на них ничего не давит, у них всё получается.

Рад, что именно в концовке мы можем играть такие матчи и концовки, где всё становится не настолько легко, хотя изначально было проще. Мы понимали важность и самой встречи, и что «Кузбасс» будет действовать по-новому, они могут проявить себя. В целом игра понравилась», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Белогорья».