Московское «Динамо» прекратило сотрудничество с китаянкой Ван Юньлу

Женский волейбольный клуб «Динамо» прекратил сотрудничество с китайской доигровщицей Ван Юньлу, вошедшей в состав команды перед началом текущего сезона. О расторжении контракта на официальном сайте клуба рассказал генеральный директор Владимир Зиничев.

Сообщается, что во время матча с саратовским «Протоном» Ван получила травму – перелом и разрыв связок.

«В субботу команда вернулась в Москву, и в этот же день я договорился с одним из самых известных и авторитетных специалистов по спортивным травмам профессором Анатолием Орлецким об обследовании Ван. Несмотря на воскресный день и свой выходной, он специально приехал на работу и осмотрел нашу китайскую волейболистку.

После осмотра мы наметили лечение Ван, договорились о её госпитализации, о покупке необходимых ортезов и так далее. В контракте игрока прописано, что игрок обязан выполнять все предписания нашего медицинского штаба в период нахождения в клубе. Но Юньлу неожиданно заявила, что не хочет лечиться в России, а хочет уехать в Китай.

Мы постарались объяснить ей, что это не соответствует тем договорённостям, которые прописаны в контракте. Юньлу настаивала на своём желании уехать. Мы пошли ей навстречу, я связался с её китайским агентом, и по просьбе Ван договорились о прекращении контракта. В понедельник мы отправили Ван домой китайскими авиалиниями бизнес-классом. Хотя в контракте подобные условия не оговаривались. Сделали всё, чтобы во время перелёта она чувствовала себя максимально комфортно с травмированной ногой.

Все финансовые обязательства по контракту перед Ван выполнены полностью. На этом наше сотрудничество с ней закончилось», – сказал Зиничев.