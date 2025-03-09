Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Китаянка Юньлу — о разрыве с «Динамо»: с острой болью практически вырвалась из тюрьмы

Китаянка Юньлу — о разрыве с «Динамо»: с острой болью практически вырвалась из тюрьмы
Аудио-версия:
Комментарии

Китайская доигровщица Ван Юньлу покинула московский волейбольный клуб «Динамо» перед стартом плей-офф чемпионата России. О расторжении контракта рассказал генеральный директор клуба Владимир Зиничев. Он также поделился эмоциями о сотрудничестве с китаянкой.

«Скажу честно, у меня не осталось хорошего послевкусия после периода сотрудничества с ней, как это было во время расставания с Натальей Перейрой. Бразильянка реально стала частью нашей команды, «Динамо» было для неё небезразлично.

Я бы не заговорил об этом, если бы Ван не начала выкладывать недружественные посты в китайских социальных сетях. Дословно Юньлу написала в соцсетях следующее: «С острой болью практически вырвалась из тюрьмы». Нам очень неприятно слышать подобное. Весь период нахождения Ван в «Динамо» все сотрудники клуба, игроки, тренерский штаб старались помочь ей освоиться в коллективе, были приветливы и дружелюбны. Препятствовать выбору игрока мы не можем, поэтому по её желанию договорились о расторжении контракта», – приводит слова Зиничева пресс-служба московского «Динамо» на официальном сайте.

Материалы по теме
Московское «Динамо» прекратило сотрудничество с китаянкой Ван Юньлу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android