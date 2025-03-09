«Кажется, могу и до 40 играть!» Ирина Королёва — о современных российских блокирующих

33-летняя блокирующая казанского «Динамо-Ак Барс» Ирина Королёва рассказала о взаимодействии с центральными нового поколения и выделила трёх спортсменок.

«У нас есть потрясающие девчата. Рослые, сильные. Сейчас у большинства клубов значительно лучше условия для физической подготовки, чем были у нас. И это здорово. Но в волейбольном плане они делают иногда такие глупые ошибки, что ты такая: «Кажется, я могу и до сорока играть!» (Смеётся) Уже с высоты опыта ты пытаешься донести до молодых одноклубниц некоторые вещи, иногда слишком рьяно пытаешься им помочь. А им наверняка кажется, что это делается агрессивно. Просто хочется, чтобы они быстрее поняли и освоили некоторые моменты, к которым ты пришла позже.

Мне нравится Елизавета Фитисова из «Уралочки», Ангелина Лазаренко сумасшедшие цифры на блоке показывает. Наша Катя Енина пропустила часть сезона, но сейчас набирает свою форму. С центрами у нас дефицита нет, я много кого бы отметила, но не буду – не хочу никого забыть и тем самым обидеть», – приводит слова Королёвой «Спорт Бизнес Online».