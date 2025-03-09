Блокирующая Ирина Королёва рассказала, в чём сила «Динамо-Ак Барс»

Блокирующая казанского «Динамо-Ак Барс» Ирина Королёва перед стартом плей-офф чемпионата России рассказала, в чём сила её клуба.

«Наверное, в какой-то «химии» между игроками. У нас подобрался хороший коллектив. Чувствуется что-то такое незримое, что нас объединяет. Думаю, всё дело в том, что каждый осознаёт свою роль и понимает свою важность. Тренеры создают правильную атмосферу – много шуток, прибауток, которые разряжают обстановку. Конечно, у нас есть Бра (Брайелин Мартинес. – Прим. «Чемпионата»), которая несёт большую нагрузку, но результат невозможен без хорошей работы всей команды.

У любой команды могут быть неудачные отрезки, могут быть травмы. Но мы прекрасно осознаём, что у «Локомотива», «Динамо», «Ленинградки» и «Заречья» очень приличные составы. Стоит немного расслабиться – и тебя молниеносно накажут. Никаких шапкозакидательских настроений перед плей-офф у нас нет», – приводит слова Королёвой «Спорт Бизнес Online».