Федоровцева – единственная россиянка, сыгравшая в 24-м туре турецкой Лиги Султанлар

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Арина Федоровцева стала единственной россиянкой, вышедшей на матч в рамках 24-го тура турецкой женской волейбольной Лиги Султанлар. Остальные спортсменки из России пропустили матчи своих команд.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, со счётом 1:3 (13:25, 27:25, 15:25, 19:25) уступил «Экзачибаши». Россиянки на площадку не вышли.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой победил «Бахчеливлер» со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17). Федоровцева принесла команде 16 очков и стала самым результативным игроком матча.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:18) победил «Сигорта Шоп». Россиянка на площадку не вышла.

«Зерен Спорт» Елизаветы Кочуриной со счётом 3:2 (25:19, 21:25, 25:20, 23:25, 15:13) победил «Тюрк Хава Йоллари». Кочурина на площадку не вышла.

После 24-го тура Лиги Султанлар «Фенербахче» Федоровцевой и «Вакифбанк» Марковой сохранили первое и третье места в турнирной таблице соответственно. «Кузейбору» Лазаревой и Курило опустилось с шестого на седьмое место, а «Зерен Спор» Кочуриной вновь поднялся на шестое.