«Динамо-Ак Барс» обыграло краснодарское «Динамо» в 1-м матче четвертьфинала Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал уверенную домашнюю победу над соперницами из краснодарского «Динамо», приехавшими в Казань вдесятером, в рамках первого четвертьфинального матча плей-офф чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:16) в пользу волейболисток «Динамо-Ак Барс».
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо Кр: Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Рысева, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Ответный матч между командами состоится 14 марта в Краснодаре.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».
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