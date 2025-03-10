«Динамо-Ак Барс» обыграло краснодарское «Динамо» в 1-м матче четвертьфинала Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» одержал уверенную домашнюю победу над соперницами из краснодарского «Динамо», приехавшими в Казань вдесятером, в рамках первого четвертьфинального матча плей-офф чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:16) в пользу волейболисток «Динамо-Ак Барс».

Ответный матч между командами состоится 14 марта в Краснодаре.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».