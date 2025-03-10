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Московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в 1-м матче четвертьфинала Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в 1-м матче четвертьфинала Суперлиги
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Сегодня, 10 марта, волейболистки московского «Динамо» на домашней площадке переиграли соперниц из «Заречье-Одинцово» (Московская область) в рамках первого четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:19) в пользу волейболисток московского клуба.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Бровкина

Ответный матч между командами состоится 14 марта в Одинцово.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».

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