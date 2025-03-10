Московское «Динамо» обыграло «Заречье-Одинцово» в 1-м матче четвертьфинала Суперлиги

Сегодня, 10 марта, волейболистки московского «Динамо» на домашней площадке переиграли соперниц из «Заречье-Одинцово» (Московская область) в рамках первого четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:19, 25:17, 25:19) в пользу волейболисток московского клуба.

Ответный матч между командами состоится 14 марта в Одинцово.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».