Калининградский «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» в 1-м матче четвертьфинала Суперлиги
Поделиться
Сегодня, 10 марта, волейболистки калининградского «Локомотива» в упорной борьбе обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в рамках первого четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 27:25, 26:28, 26:24) в пользу волейболисток «Локомотива».
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2025, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Карасёва, Купреева, Аслямова, Каракурт
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Катаева, Джиоева, Карполь, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Ответный матч между командами состоится 14 марта в Екатеринбурге.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 марта 2025
-
22:20
-
20:52
-
20:43
-
13:58
-
13:36
-
09:39
- 9 марта 2025
-
20:24
-
20:21
-
19:55
-
19:48
- 8 марта 2025
-
00:53
-
00:12
- 7 марта 2025
-
22:43
-
20:53
-
20:42
-
19:19
-
18:48
-
18:41
-
16:21
-
10:21
-
09:32
-
00:34
- 6 марта 2025
-
21:10
-
20:49
-
20:26
-
15:53
-
15:42
-
15:30
-
15:18
-
14:29
-
10:54
-
10:22
-
10:01
-
09:46
-
09:43