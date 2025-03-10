Калининградский «Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» в 1-м матче четвертьфинала Суперлиги

Сегодня, 10 марта, волейболистки калининградского «Локомотива» в упорной борьбе обыграли «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в рамках первого четвертьфинального матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 27:25, 26:28, 26:24) в пользу волейболисток «Локомотива».

Ответный матч между командами состоится 14 марта в Екатеринбурге.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующим чемпионом России является именно «Динамо-Ак Барс».