Женская Суперлига: результаты игрового дня 10 марта

Сегодня, 10 марта, состоялось четыре четвертьфинальных матча предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги по женскому волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига. Женщины. Первые четвертьфинальные матчи предварительного этапа:

«Локомотив» К (Калининградская область) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:20, 27:25, 26:28, 26:24);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» Кр (Краснодар) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:16);

«Динамо» М (Москва) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:19);

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (20:25, 30:28, 25:19, 25:22).

Ответные матчи состоятся 14 марта.