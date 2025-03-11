Мужская Суперлига: расписание матчей 1/8 финала 11 марта

Сегодня, 11 марта, стартуют матчи 1/8 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/8 финала (время московское):

15:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск);

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область);

17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа);

19:00. «АСК» (Нижний Новгород) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.