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Мужская Суперлига: расписание матчей 1/8 финала 11 марта

Мужская Суперлига: расписание матчей 1/8 финала 11 марта
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Сегодня, 11 марта, стартуют матчи 1/8 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/8 финала (время московское):

  • 15:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск);
  • 17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область);
  • 17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-Урал» (Уфа);
  • 19:00. «АСК» (Нижний Новгород) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург).

Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр.

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