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Анна Котикова перейдёт в саратовский «Протон» из итальянского клуба «Савино Дель Бене»

Анна Котикова перейдёт в саратовский «Протон» из итальянского клуба «Савино Дель Бене»
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Российская волейболистка, нападающая и доигровщица Анна Котикова покинет итальянский клуб «Савино Дель Бене» и перейдёт в саратовский «Протон» в следующем сезоне. Об этом сообщает Volleynews.

Анна Котикова с 2015 по 2021 год играла за команду «Динамо-Казань», затем в краснодарском «Динамо». В 2022–2024 годах выступала за французский «Волеро Ле-Канне». С 2025-го в итальянском клубе «Савино Дель Бене».

25-летняя волейболистка становилась чемпионкой Европы 2016 года в составе молодёжных сборных России, серебряным призёром чемпионата мира 2017 года, чемпионкой Универсиады 2017 года. В 2018-м вошла в состав сборной России на Лигу наций.

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