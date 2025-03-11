«Верона» Абаева проиграла «Пьяченце» в первом матче 1/4 финала чемпионата Италии

«Верона», за которую выступает российский связующий Константин Абаев, в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата Италии на своей площадке проиграла «Пьяченце» — 1:3 (23:25, 25:23, 17:25, 20:25). Россиянин провёл на площадке весь матч и набрал одно очко.

Отметим, что «Верона» вышла на эту игру без двух своих лидеров. Словенский доигровщик Рок Можич пропустил матч из-за мышечного повреждения, а малийский диагональный Ноумори Кейта появился на площадке только в четвёртой партии.

Следующий матч серии пройдёт в Пьяченце 16 марта. Четвертьфинальные серии проходят до трёх побед.

Результаты остальных матчей:

«Перуджа» (2-е место в регулярном чемпионате) – «Модена» (7) – 3:1 (23:25, 32:30, 25:22, 25:18). Счёт в серии 1-0;

«Трентино» (1) – «Чистерна» (8) – 3:0 (25:23, 25:19, 25:14). Счёт в серии 1-0;

«Чивитанова» (3) – «Милан» (6) – 2:3 (29:27, 23:25, 25:18, 23:25, 15:17). Счёт в серии 0-1.