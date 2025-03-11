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Блокирующий Георгий Заболотников продлил контракт с «Белогорьем» до 2029 года

Блокирующий Георгий Заболотников продлил контракт с «Белогорьем» до 2029 года
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22-летний блокирующий «Белогорья» Георгий Заболотников продлил контракт с белгородским клубом до конца сезона-2028/2029.

Центральный — воспитанник белгородского клуба. За основную команду он дебютировал в сезоне-2020/2021. На его счету 123 матча, в которых он набрал 1011 очков, 183 из которых на блоке.

В регулярном чемпионате текущего сезона Суперлиги Заболотников набрал 242 очка в 26 матчах при 61% реализации атак. «Белогорье» по итогам регулярного чемпионата-2024/2025 заняло второе место. Команда напрямую вышла в 1/4 финала, где сыграет с одним из победителей квалификационного раунда плей-офф.

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