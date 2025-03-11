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«Нова» лишилась двух игроков перед первым международным турниром за три года

«Нова» лишилась двух игроков перед первым международным турниром за три года
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Мужской волейбольный клуб «Нова» из Новокуйбышевска лишился двух игроков перед стартом Nad Al Sheba Sports Tournament (NAS) в Дубае (ОАЭ) – первого международного турнира за три года для российских команд.

Участие в соревнованиях не смогут принять центральный блокирующий Михаил Щербаков и доигровщик Андрей Титич. Пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале сообщает, что Щербаков заболел, а Титич в свой день рождения, 10 марта, получил травму на тренировке.

Напомним, Nad Al Sheba Sports Tournament в Дубае пройдёт с 12 по 20 марта. Кроме «Новы», в соревнованиях выступит московское «Динамо». Ранее польский клуб «Слепск Сувалки» снялся с турнира из-за участия российских клубов.

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