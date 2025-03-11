«Наш волейбол жив». Константин Брянский — о целях на первый международный турнир «Динамо»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский рассказал о целях и надеждах на первый за три года международный турнир Nad Al Sheba Sports Tournament, который состоится в Дубае с 12 по 20 марта.

«Участие в турнире для нас очень важно. В первую очередь, мы хотим показать, что наш волейбол жив, хотим показать свой уровень игры и посмотреть на другие команды. Для нас это большой вызов. Турнир выпадает на время подготовки к плей-офф чемпионата России. Конечно, это накладывает определённые сложности. Но я думаю, что мы вместе преодолеем это.

Если говорить о целях, то у нас в «Динамо» цели всегда максимальные. Мы хотим стать первыми на этом турнире. Дай бог, чтобы этот турнир стал первым шагом к полноценному возвращению российских команд и национальной сборной на международный уровень. Будем на это надеяться», – приводит слова Брянского пресс-служба клуба на официальном сайте.