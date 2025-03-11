Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Наш волейбол жив». Константин Брянский — о целях на первый международный турнир «Динамо»

«Наш волейбол жив». Константин Брянский — о целях на первый международный турнир «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский рассказал о целях и надеждах на первый за три года международный турнир Nad Al Sheba Sports Tournament, который состоится в Дубае с 12 по 20 марта.

«Участие в турнире для нас очень важно. В первую очередь, мы хотим показать, что наш волейбол жив, хотим показать свой уровень игры и посмотреть на другие команды. Для нас это большой вызов. Турнир выпадает на время подготовки к плей-офф чемпионата России. Конечно, это накладывает определённые сложности. Но я думаю, что мы вместе преодолеем это.

Если говорить о целях, то у нас в «Динамо» цели всегда максимальные. Мы хотим стать первыми на этом турнире. Дай бог, чтобы этот турнир стал первым шагом к полноценному возвращению российских команд и национальной сборной на международный уровень. Будем на это надеяться», – приводит слова Брянского пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
«Нова» лишилась двух игроков перед первым международным турниром за три года
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android