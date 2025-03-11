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Доигровщица «Локомотива» рассказала о первой победе в плей-офф чемпионата России

Доигровщица «Локомотива» рассказала о первой победе в плей-офф чемпионата России
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Вера Костючик поделилась эмоциями после победы над «Уралочкой-НТМК» в первом матче 1/4 финала чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 27:25, 26:28, 26:24).

«Эмоции, конечно, зашкаливают. Матч был очень волнительным. Начало было такое сумбурное. Первую, вторую партию мы взяли, но третья, к сожалению, сложилась в пользу «Уралочки». Наверно, немного потеряли концентрацию. Но обе команды хотели победить. И «Уралочка» сегодня это показала.

Больше проблем они нам доставили, наверно, в атаке. Но, несмотря на всё это, мы справились, потому что счёт 3:1 в нашу пользу», — рассказала Костючик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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