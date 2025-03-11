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«Уже не до красивой игры». Главный тренер «Динамо» Кошкин — о плей-офф

«Уже не до красивой игры». Главный тренер «Динамо» Кошкин — о плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин после победы над «Заречьем-Одинцово» в первом матче 1/4 финала чемпионата России оценил состояние команды в плей-офф.

«Сегодня я доволен тем, что победили, выполнили установки и сыграли с огромным желанием. Главное – результат. На этой стадии уже не до красивой игры. Сегодня команда была заряжена, боролась, молодцы! Но обольщаться не будем, вся борьба впереди. Последний шаг самый трудный.

Сложно оценивать форму. Мы идём от матча к матчу. Через три дня уже следующая игра. Будем работать.

Регулярный чемпионат и плей-офф – это как два разных турнира. Ты либо идёшь за медалью, либо теряешь надежду на неё. Конечно, разница сегодня чувствовалась. Но она и должна ощущаться, в плей-офф уже другой накал. Отступать было нельзя», – приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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